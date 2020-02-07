Кузнецова назвала возвращение детей из Сирии вопросом жизни и смерти

7 февраля 2020     11
Кузнецова назвала возвращение детей из Сирии вопросом жизни и смерти

05:48

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова подчеркнула, что возвращение российских детей из Сирии можно считать вопросом жизни и смерти из-за опасности, которой они подвергаются на сирийской территории.

РИА Новости

«Это реально вопрос жизни и смерти. Я не преувеличиваю, потому что каждый день уносит жизни детей. Находиться в этих территориях опасно для детской жизни», — цитирует её РИА Новости.

Кузнецова также рассказала, что возвращённым на родину детям от двух до 15 лет и все они родились в России.

«Дети совсем маленькие, возраст от двух лет, старшему — 15 лет. Старше 10 лет у нас всего десять, остальные младше. Основная группа детей — это возраст шесть—семь—восемь лет», — отметила детский омбудсмен.

По её словам, на следующем этапе с территорий боевых действий будут вывезены совсем маленькие дети, рождённые в Сирии.

«Мы договорились о старте программы возвращения детей из лагеря «Аль-Холь» и из лагеря «Рош», — добавила Кузнецова.

Ранее сообщалось, что самолёт с 26 российскими детьми, вывезенными из Сирии, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Кузнецова назвала возвращение детей из Сирии вопросом жизни и смерти
Кузнецова назвала возвращение детей из Сирии вопросом жизни и смерти

05:48 Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова подчеркнула, что возвращение российских детей из Сирии можно считать вопросом жизни …


Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции
Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам во время отдыха в Турции не злоупотреблять системой «все включено», быть …


Нагиев ответил на заявление о «некрасивости» российских мужчин
Нагиев ответил на заявление о «некрасивости» российских мужчин

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев ответил на заявление модельера Жана-Поля Готье о «некрасивости» российских мужчин. Его слова приводит Nation News. …


Белый дом заявил о ликвидации лидера «Аль-Каиды» в Йемене
Белый дом заявил о ликвидации лидера «Аль-Каиды» в Йемене

Соединенные Штаты провели операцию в Йемене, в результате которой был ликвидирован Касим аль-Райми, основатель и лидер «Аль-Каида на Аравийском полуострове» …


Иммунитет россиян захотели проверить на противостояние коронавирусу
Иммунитет россиян захотели проверить на противостояние коронавирусу

Иммунитет россиян захотели проверить на противостояние коронавирусу. Об этом сообщили в Национальном исследовательском центре (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты