Кузнецова назвала возвращение детей из Сирии вопросом жизни и смерти

05:48

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова подчеркнула, что возвращение российских детей из Сирии можно считать вопросом жизни и смерти из-за опасности, которой они подвергаются на сирийской территории.

РИА Новости

«Это реально вопрос жизни и смерти. Я не преувеличиваю, потому что каждый день уносит жизни детей. Находиться в этих территориях опасно для детской жизни», — цитирует её РИА Новости.

Кузнецова также рассказала, что возвращённым на родину детям от двух до 15 лет и все они родились в России.

«Дети совсем маленькие, возраст от двух лет, старшему — 15 лет. Старше 10 лет у нас всего десять, остальные младше. Основная группа детей — это возраст шесть—семь—восемь лет», — отметила детский омбудсмен.

По её словам, на следующем этапе с территорий боевых действий будут вывезены совсем маленькие дети, рождённые в Сирии.

«Мы договорились о старте программы возвращения детей из лагеря «Аль-Холь» и из лагеря «Рош», — добавила Кузнецова.

Ранее сообщалось, что самолёт с 26 российскими детьми, вывезенными из Сирии, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский.

Источник: Россия Сегодня