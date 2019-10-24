Кузнецова назвала фактор формирования отношения детей к алкоголю

24 октября 2019     15
Кузнецова назвала фактор формирования отношения детей к алкоголю

20:14

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, отношение детей к алкоголю в первую очередь формирует пример родителей, а не продажа детского шампанского.

РИА Новости

«Прежде всего, определяющий мотив поведения детей — это пример взрослых», — цитирует РИА Новости Кузнецову.

Омбудсмен отметила, что детское шампанское может вредить здоровью как и любая газировка, но не оказывает решающего влияния на отношение ребёнка к алкоголю.

Она также добавила, что «перенесение взрослой жизни на детскую» путём создания детского шампанского, пива или сигарет не принесёт ребёнку ничего хорошего.

23 октября клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в беседе с НСН прокомментировал предложение ограничить продажу детского шампанского.

Источник: Россия Сегодня

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