Кузнецов высказался о сложностях Гусева с адаптацией в НХЛ

19 ноября 2019     5
Кузнецов высказался о сложностях Гусева с адаптацией в НХЛ

13:40

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказал мнение о сложностях, возникших у его соотечественника Никиты Гусева, играющего за «Нью-Джерси Дэвилз».

© Patrick Smith / Getty Images AFP

«Здесь все просто: наш хоккей, хоккей на чемпионате мира и в НХЛ — три разных планеты. Не так просто с одной планеты на другую переехать и заиграть. Нужно понять, что хочет тренер от тебя. Всё это занимает немало времени. Никите сейчас нужно держаться, терпеть. Думаю, скоро он поймёт, как здесь всё устроено», — приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Гусев — талантливый игрок, но его адаптация усложняется тем, что он приехал в НХЛ «во времена сумбурного хоккея».

«Вопрос в том, сколько креативных хоккеистов тренер хочет видеть в команде, а сколько человек будут таскать рояль. Да, сейчас все стараются выполнять и чёрную работу, но квота на креативных игроков очень лимитирована. Каждая организация отталкивается от того, какой хоккей они хотят видеть. Даст бог, у Никиты все будет хорошо. Он парень с головой», — добавил форвард «Вашингтона».

27-летний Гусев перешёл в «Нью-Джерси» летом 2019 года из «Вегас Голден Найтс», за который не сыграл ни одного матча. В его активе 7 (5 + 6) очка в 16 матчах за «Девилз».

Ранее Кузнецов с восхищением оценил игру Овечкина.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Кузнецов высказался о сложностях Гусева с адаптацией в НХЛ
Кузнецов высказался о сложностях Гусева с адаптацией в НХЛ

13:40 Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказал мнение о сложностях, возникших у его соотечественника …


Инвесторы подают заявки на строительство игорной зоны в Крыму
Инвесторы подают заявки на строительство игорной зоны в Крыму

Правительство Крыма формирует заявки на строительство игорной зоны в Ялте. Поступило уже три заявки от инвесторов. Об этом сообщил 19 …


Василий Пархоменко о депутатских зарплатах, денежных мешках, белом костюме и об осадке, который остался
Василий Пархоменко о депутатских зарплатах, денежных мешках, белом костюме и об осадке, который остался

Признаём, мы слегка ошиблись, предположив, что закон о депутатских зарплатах будет снят без комментариев. Не удержался главный коммунист Севастополя Василий …


В Севастополе пройдут занятия для педагогов по подготовке к Кембриджским экзаменам
В Севастополе пройдут занятия для педагогов по подготовке к Кембриджским экзаменам

24 ноября в средней школе № 3 пройдет конференция для преподавателей английского языка средних школ, вузов, языковых курсов «Кембриджские экзамены …


Воздушные трюки в спектакле «Тарзан» ставила гимнастка цирка «Дю Солей»
Воздушные трюки в спектакле «Тарзан» ставила гимнастка цирка «Дю Солей»

В новой постановке театра танца имени Вадима Елизарова «Тарзан» все воздушные сцены ставила гимнастка цирка «Дю Солей» Анастасия Маркелова. О …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты