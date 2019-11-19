Кузнецов высказался о сложностях Гусева с адаптацией в НХЛ

13:40

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказал мнение о сложностях, возникших у его соотечественника Никиты Гусева, играющего за «Нью-Джерси Дэвилз».

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«Здесь все просто: наш хоккей, хоккей на чемпионате мира и в НХЛ — три разных планеты. Не так просто с одной планеты на другую переехать и заиграть. Нужно понять, что хочет тренер от тебя. Всё это занимает немало времени. Никите сейчас нужно держаться, терпеть. Думаю, скоро он поймёт, как здесь всё устроено», — приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Гусев — талантливый игрок, но его адаптация усложняется тем, что он приехал в НХЛ «во времена сумбурного хоккея».

«Вопрос в том, сколько креативных хоккеистов тренер хочет видеть в команде, а сколько человек будут таскать рояль. Да, сейчас все стараются выполнять и чёрную работу, но квота на креативных игроков очень лимитирована. Каждая организация отталкивается от того, какой хоккей они хотят видеть. Даст бог, у Никиты все будет хорошо. Он парень с головой», — добавил форвард «Вашингтона».

27-летний Гусев перешёл в «Нью-Джерси» летом 2019 года из «Вегас Голден Найтс», за который не сыграл ни одного матча. В его активе 7 (5 + 6) очка в 16 матчах за «Девилз».

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Источник: Россия Сегодня