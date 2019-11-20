Кузяев, Петров и Комличенко забили дебютные мячи за сборную России в матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино

20 ноября 2019     24
Кузяев, Петров и Комличенко забили дебютные мячи за сборную России в матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино

01:57

В матче заключительного, десятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с Сан-Марино, в котором сборная России одержала победу со счётом 5:0, сразу три игрока отличились дебютными забитыми мячами в составе национальной команды.

© teamrussia Twitter

Ими стали полузащитник Далер Кузяев, защитник Сергей Петров и нападающий Николай Комличенко. Петров, помимо точного удара, записал себе в актив две результативные передачи — он ассистировал Комличенко и Алексею Миранчуку.

Чтобы забить дебютный мяч за сборную России, Комличенко понадобились три матча, а Петрову — пять. Для Кузяева, впервые сыгравшего за национальную команду в 2017 году, встреча с Сан-Марино стала 21-й в карьере в составе отечественной сборной.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Сан-Марино в последнем матче квалификации Евро-2020.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Дамаск. Об этом сообщает агентство SANA. Источник: Лента.Ру


Число погибших в конфликте за нефтезавод в Боливии возросло до трех
Число погибших в конфликте за нефтезавод в Боливии возросло до трех

Три человека погибли и около 30 пострадали в Боливии в столкновениях с полицией у снабжающего столицу нефтеперерабатывающего завода «Сенката». Об …


Кузяев, Петров и Комличенко забили дебютные мячи за сборную России в матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино
Кузяев, Петров и Комличенко забили дебютные мячи за сборную России в матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино

01:57 В матче заключительного, десятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с Сан-Марино, в котором сборная России …


Режиссер провалившихся «Ангелов Чарли» пожаловалась на зрителей-сексистов
Режиссер провалившихся «Ангелов Чарли» пожаловалась на зрителей-сексистов

Режиссер новой версии фильма «Ангелы Чарли» Элизабет Бэнкс пожаловалась, что мужчины не хотят смотреть боевики с женщинами в главных ролях. …


Россия предложила США и КНДР продолжить диалог по денуклеаризации
Россия предложила США и КНДР продолжить диалог по денуклеаризации

Россия призывает США и КНДР к продолжению диалога по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом со ссылкой на заместителя министра иностранных …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты