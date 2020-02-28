Курс евро превысил 74 рубля впервые с августа 2019 года

11:22
Курс евро в ходе торгов поднялся выше 74 рублей впервые с 29 августа 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
11:22
Курс евро в ходе торгов поднялся выше 74 рублей впервые с 29 августа 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
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