Курц призвал ЕС надавить на Эрдогана

3 марта 2020     11
Курц призвал ЕС надавить на Эрдогана

13:53

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Европейскому союзу необходимо надавить на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в вопросе мигрантов.

«Необходимо сообща надавить на Турцию, чтобы президент Эрдоган прекратил недостойное обращение с этими людьми и не мог дальше использовать мигрантов для своих политических целей», — цитирует его РИА Новости.

Канцлер также добавил, что Эрдоган целенаправленно использует беженцев. В частности, по словам Курца, турецкой стороной были предоставлены автобусы для транспортировки мигрантов из Турции.

Ранее Курц назвал решение Турции открыть границы с ЕС для мигрантов атакой на Евросоюз.

3 марта министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что число мигрантов, которые перебрались из страны на территорию ЕС после принятия решения об открытии границы с Грецией для беженцев, превысило 130 тыс.

Источник: Россия Сегодня

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