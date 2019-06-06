Кучма заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса

6 июня 2019     12
Кучма заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса

Представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма заявил, что «нет никакой экономической блокады Донбасса».

  • ©president.gov.ua

«Нет никакой экономической блокады. Уважаемое общество, почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны и затем указ Порошенко», — цитирует Интерфакс-Украина Кучму.

По его словам, это «временное запрещение перемещения грузов через линию столкновения».

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить в ходе заседания контактной группы 19 июня.

По его словам, такое предложение сделал Кучма.

Источник: Россия Сегодня

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