Кучма заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса

Представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма заявил, что «нет никакой экономической блокады Донбасса».

«Нет никакой экономической блокады. Уважаемое общество, почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны и затем указ Порошенко», — цитирует Интерфакс-Украина Кучму.

По его словам, это «временное запрещение перемещения грузов через линию столкновения».

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить в ходе заседания контактной группы 19 июня.

По его словам, такое предложение сделал Кучма.