К выборам мэра Челябинска допустили трёх человек

Ранее сообщалось, что в Челябинске началось заседание конкурсной комиссии по выборам мэра города.

19 ноября один из кандидатов займёт пост главы города по итогам заседания городской думы.

«Победителями конкурса признаны врио мэра Наталья Котова, директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов Виталий Евгеньев и глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков», — сообщил председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Анатолий Векшин.

Конкурсная комиссия допустила к выборам мэра Челябинска трёх кандидатов из 15, передаёт URA.RU.

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