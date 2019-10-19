«К нему все тянулись»: в России скорбят о смерти экс-теннисиста Александра Волкова

В Калининграде на 53-м году жизни скончался экс-тренер сборной России по теннису Александр Волков. Данную информацию подтвердил Евгений Кафельников. Всех бывших коллег и подопечных специалиста новость о его смерти шокировала. Они отметили, что экс-теннисист всегда был готов прийти на помощь в трудную минуту. При этом Марат Сафин сообщил, что именно Волков помог ему достичь успеха и завоевать титул US Open.

19 октября мировой теннис потрясло неожиданное и трагическое известие: на 53-м году жизни в родном Калининграде скончался заслуженный тренер России и заслуженный мастер спорта Александр Волков. Данная информация сначала появилась в местных СМИ со ссылкой на близких бывшего спортсмена, а затем печальное известие подтвердил его партнёр по национальной команде Евгений Кафельников.

«В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса! Покойся с миром, мой друг», — написал экс-теннисист на своей странице в Twitter, сопроводив пост фотографией Волкова.

При этом о причинах смерти ничего конкретного не сообщается. Однако своими предположениями на это счёт делятся его коллеги. Так, по словам российского тренера Андрея Чеснокова, у Волкова были проблемы с алкоголем, из-за которых ему некоторое время даже пришлось лежать в больнице.

«Мы всегда хорошо общались, жили в одном номере, играли вместе. Это была часть моей жизни в теннисе. Пять лет назад мы выступали на турнире. Вечером сели ужинать, я заказал бутылку вина, чтобы выпить по бокалу, на что он ответил: «Я не буду, так как потом не смогу остановиться», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

В свою очередь, бывшая первая ракетка мира Марат Сафин, который именно под руководством Волкова одержал свою единственную победу на Открытом чемпионате США по теннису в 2000 году, предположил, что проблемы носили более глубокий характер.

«Слишком добрым и отзывчивым быть тоже не очень хорошо, потому что жизнь может завести не в те ситуации. Есть такая грустная история, что психолог, который лечил от депрессии, сам умер от депрессии. Вот что-то из этого, наверное, потому что то, как он помогал, и то, как он мог вытащить людей из разного состояния… Он, к сожалению, не справился со своими внутренними вопросами, которые, наверное, у него накопились», — приводит слова Сафина РИА Новости.

Дебют Волкова на профессиональном уровне состоялся в 1988 году. За практически десятилетнюю карьеру он завоевал три титула ATP в одиночном разряде. Последнюю победу он одержал на московском Кубке Кремля. Преданные поклонники тенниса до сих пор помнят его победу над американцем Чаком Адамсом на кортах «Олимпийского». В 2000-х годах он вошёл в число руководителей этого турнира в качестве генерального директора.

Самой высокой позицией в мировом рейтинге для него стало 14-е место, на которое он поднялся в 1993 году. В тот же год ему покорилось ещё одно достижение — выход в полуфинал US Open, в котором он уступил будущему победителю турнира Питу Сампрасу.

Несмотря на отсутствие громких достижений как в одиночном, так и в парном разрядах, спортсмен отличался надёжностью и стабильностью и неизменно вносил свой вклад в успехи сборных СССР и России в Кубке Дэвиса. Два сезона подряд — в 1994 и 1995 годах — национальная команда под руководством Шамиля Тарпищева доходила до финала престижных соревнований. Помимо Волкова и Кафельникова, в её состав всегда входили Чесноков и Андрей Ольховский.

Завершив карьеру теннисиста, Волков продолжил трудиться на благо спорта. После окончания сотрудничества с Сафиным он стал главным тренером мужской и женской сборных России в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации соответственно. Затем вернулся в родной Калининград, где также работал наставником теннисистов.

«Пожалуйста, скажите, что это неправда»

Бывшие коллеги и подопечные, которым довелось поработать с Волковым, с теплотой вспоминают о нём. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил соболезнования родным и близким Александра Волкова. По его словам, тренер вёл активный образ жизни, а потому никто не ожидал этой трагедии.

«Он был очень душевный, человечный. Для нас всех это шок. Самое интересно, его очень любили дети, к нему все тянулись, он всегда всем помогал. Волков был с уникальным юмором и играл здорово — пять лет находился в двадцатке. Все ошарашены этой новостью», — сказал Тарпищев.

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отметил, что смерть Волкова стала настоящей потерей как для калининградского тенниса, так и для всего отечественного спорта в целом.

«Его отличали простота, большая любовь к людям, честность не только в отношениях, но и в мыслях. У него никогда не было ни одного кривого умысла. Он хорошо относился ко всем людям, и за это его любили», — цитирует эксперта ТАСС.

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе посвятила Волкову пост в Twitter.

В свою очередь, Сафин отметил непосредственный вклад Волкова в их теннисную карьеру.

«Саша в какой-то момент стал помогать мне в теннисе. Благодаря ему я выиграл US Open, стал первым в мире. Мы с ним дружили, он был для меня как идол — теннисист, за которым я следил. Мне очень нравилась его игра, мне нравился он как человек — жизнерадостный, остроумный, с большим сердцем. Но, к сожалению, этих качеств недостаточно, чтобы жить и ходить с ними по этой земле», — отметил Сафин.

Источник: Россия Сегодня