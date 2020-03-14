К профилактике коронавируса предложили привлечь студентов-медиков

07:04

Александра Рыкова

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился в Минздрав и Минобрнауки с предложением привлечь студентов-медиков к профилактике коронавируса в образовательных учреждениях страны. Копия письма парламентария есть в распоряжении RT.

РИА Новости

По мнению Чернышова, в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса и с выявлением случаев заражения этой болезнью на территории России необходимо усилить меры профилактики.

В частности, предлагается направить студентов старших курсов медицинских вузов в образовательные учреждения страны для ознакомления детей, преподавателей и их родителей с мерами личной гигиены и профилактики коронавируса.

«Родители, дети и педагоги не должны становиться заложниками ситуации, поскольку проблема нехватки медперсонала существует почти в половине школ нашей страны… А студенты-медики и ординаторы, находящиеся на практике в образовательных учреждениях России, смогут предоставлять детям квалифицированную первую помощь в случае необходимости в течение всего рабочего дня», — сказано в тексте обращения.

Также Чернышов отметил, что для студентов-медиков подобная помощь должна будет засчитываться как производственная практика.

Ранее Минтруд России направил в регионы рекомендацию по организации курсов личной гигиены и антивирусной профилактики на государственных и частных предприятиях.

Источник: Россия Сегодня