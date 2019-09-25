Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией

22:06
Глава МИД России Сергей Лавров выступил в пользу возобновления авиасообзщения с Грузией. По словам министра, это было бы правильно, поскольку большинство грузинского населения осознало контрпродуктивность провокации против России.
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Источник: Россия Сегодня