Лавров назвал «охоту на россиян» за границей инструментом давления США

17 июля 2019     11
Лавров назвал «охоту на россиян» за границей инструментом давления США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «Аргументам и фактам», что «охота на россиян» в третьих странах является инструментом давления США.

«Охота» на россиян в третьих странах — не что иное, как один из инструментов давления США на Россию. Вашингтон наотрез отказывается взаимодействовать с нашими правоохранительными органами на основе Договора о взаимной правовой помощи 1999 года», — сказал Лавров.

Он добавил, что Вашингтон давит на своих союзников и другие государства, добиваясь ареста россиян на их территории и последующей депортации в США.

«Всё это происходит тайно, исподтишка и без убедительной доказательной базы. Дело доходит до откровенных похищений, как это было в 2010 году с Константином Ярошенко в Либерии и в 2014 году с Романом Селезнёвым на Мальдивах», — заявил глава МИД России.

Лавров подчеркнул, что российская сторона своих людей в беде не оставит.

«В контактах с американцами настойчиво требуем освобождения наших граждан, добиваемся их скорейшего возвращения на Родину. Это, кстати, относится и к широко известным делам россиян Виктора Бута и Марии Бутиной», — отметил российский министр.

Россиянин Роман Селезнёв был приговорён к 27 годам лишения свободы в конце апреля 2017 года. Он обвинялся в кибершпионаже. Селезнёв был захвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах в 2014 году и вывезен на территорию США. Защита Селезнёва, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнёв, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.

Константин Ярошенко был приговорён в США к 20 годам тюрьмы в 2011 году. Его обвинили в подготовке и доставке на американскую территорию крупной партии наркотиков. Он был экстрадирован в США из Либерии.

Источник: Россия Сегодня

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