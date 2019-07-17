Лавров назвал «охоту на россиян» за границей инструментом давления США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «Аргументам и фактам», что «охота на россиян» в третьих странах является инструментом давления США.

«Охота» на россиян в третьих странах — не что иное, как один из инструментов давления США на Россию. Вашингтон наотрез отказывается взаимодействовать с нашими правоохранительными органами на основе Договора о взаимной правовой помощи 1999 года», — сказал Лавров.

Он добавил, что Вашингтон давит на своих союзников и другие государства, добиваясь ареста россиян на их территории и последующей депортации в США.

«Всё это происходит тайно, исподтишка и без убедительной доказательной базы. Дело доходит до откровенных похищений, как это было в 2010 году с Константином Ярошенко в Либерии и в 2014 году с Романом Селезнёвым на Мальдивах», — заявил глава МИД России.

Лавров подчеркнул, что российская сторона своих людей в беде не оставит.

«В контактах с американцами настойчиво требуем освобождения наших граждан, добиваемся их скорейшего возвращения на Родину. Это, кстати, относится и к широко известным делам россиян Виктора Бута и Марии Бутиной», — отметил российский министр.

Россиянин Роман Селезнёв был приговорён к 27 годам лишения свободы в конце апреля 2017 года. Он обвинялся в кибершпионаже. Селезнёв был захвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах в 2014 году и вывезен на территорию США. Защита Селезнёва, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнёв, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.

Константин Ярошенко был приговорён в США к 20 годам тюрьмы в 2011 году. Его обвинили в подготовке и доставке на американскую территорию крупной партии наркотиков. Он был экстрадирован в США из Либерии.