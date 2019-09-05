Лавров отказался считать Китай старшим братом России

5 сентября 2019     14
Лавров отказался считать Китай старшим братом России

Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

По его словам, подобными категориями вообще не следует характеризовать отношения между какими-либо двумя странами. Россия, отметил он, выступает исключительно за отношения между суверенными государствами на основе взаимной выгоды, и именно так развиваются связи Москвы с Пекином. «Они вышли на беспрецедентно стратегический уровень. Это отношения многопланового партнерства и стратегического взаимодействия», — сказал глава российской дипломатии.

8 августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал, что в торговле с Китаем Россия может заменить США. По его словам, в отличие от американских партнеров, Китай считает Россию надежным поставщиком любой продукции. Он уточнил, что в настоящее время Москва и Пекин ведут активные переговоры, в том числе по вопросам сельского хозяйства, чтобы переключить Китай на российский рынок.

28 июня Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. На платежи в рублях и юанях будут переходить прежде всего крупнейшие компании с госучастием из традиционных секторов российского экспорта. При этом расчеты в нацвалютах будут производиться в том числе по уже заключенным в долларах контрактам.

В целом объем торговли товарами и услугами между Россией и Китаем по итогам 2018 года вырос на 24 процента — до 114,2 миллиарда долларов. На долю товаров пришлось 108,3 миллиарда.

Источник: Лента.Ру

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