Лавров оценил возможность возвращения России дипсобственности в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал в интервью «Аргументам и фактам» ситуацию с захваченной российской дипломатической собственностью в США.

«Вашингтон фактически экспроприировал шесть объектов, принадлежащих России и зарегистрированных в Госдепартаменте США как дипломатическая собственность», — заявил министр.

По его словам, Россию полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье.

«Госдепартамент отказывает нам в праве посещения наших объектов. Всё это является грубейшим нарушением международно-правовых обязательств США. Такие, не побоюсь этого слова, хулиганские действия не остались без реакции с нашей стороны», — сказал Лавров.

Он напомнил , что в качестве ответной меры было закрыто Генконсульство США в Санкт-Петербурге.

«Рассматриваем различные варианты возвращения незаконно захваченной российской собственности. На регулярной основе ставим вопрос о нарушении Вашингтоном своих обязательств в двустороннем формате и на многосторонних площадках. Эта работа будет продолжена», — отметил глава МИД России.

Ранее посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов прокомментировал ситуацию с захваченной российской дипломатической собственностью в США. По его словам, российская сторона намерена добиваться восстановления прав на дипобъекты всеми доступными законными способами.

В августе 2018 года в МИД России заявили, что Москва оставляет за собой право на дополнительные контрмерыв отношении дипсобственности США в случае продолжения практики нарушений в отношении российских объектов со стороны Соединённых Штатов.

В сентябре 2017 года США потребовали освободить три здания — российского консульства в Сан-Франциско и торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке.

А в марте 2018 года в связи с делом Скрипалей Госдеп США принял решение о высылке из страны 60 россиян: 48 сотрудников консульств и посольства, а также 12 — из постоянного представительства России при ООН.