Лавров призвал бороться с попытками пересмотреть итоги Второй мировой

11 ноября 2019     22
Лавров призвал бороться с попытками пересмотреть итоги Второй мировой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости противостоять попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны. Его речь на открытии выставки в Ереване в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне приводится на сайте МИД.

Лавров рассказал, что в России высоко ценят внимание Армении к памяти о событиях Великой Отечественной войны. Он отметил, что в этом году президент Армении Армен Саркисян принял участие в проведение акции «Бессмертный полк» с 10 тысячами граждан страны.

Министр добавил, что и Россия, и Армения понимают необходимость «противодействовать попыткам переписать историю». Он отметил многовековую дружбу россиян и армян и назвал ее залогом для дальнейшего сотрудничества стран.

В августе российский МИД обвинил Чехию в стремлении исказить и переписать историю. Внешнеполитическое ведомство возмутилось попустительством со стороны чешского посольства из-за осквернения памятника маршалу Коневу в Чехии. Министерство назвало это попыткой умалить значение Великой Победы.

В июне этого года Сергей Лавров рассказал о том, что западные кураторы хотят переписать общую историю Грузии и России, чтобы порвать все связи народов.

Источник: Лента.Ру

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