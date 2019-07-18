Лавров призвал Европу не руководствоваться установками «из-за океана»

18 июля 2019     12
Лавров призвал Европу не руководствоваться установками «из-за океана»

При принятии решений по «газовому» и другим вопросам Европе стоит руководствоваться интересами своих народов, а не установками, «сформулированными за океаном». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».

  • РИА Новости

Как отметил министр в интервью Rheinische Post, строительство газопровода идёт по плану, а капитальные затраты на его реализацию профинансированы более чем на 80%.

«Выгоды от проекта очевидны. Уже сделанные капиталовложения обеспечивают работой свыше 57 тыс. человек в странах ЕС. Газопровод позволит кратчайшим путём доставлять необходимый европейским странам газ с месторождений на севере России», — добавил он.

Лавров указал, что «недоумение вызывают настойчивые попытки определённых сил «вставлять палки в колёса».

«Именно так мы расцениваем вступившие в силу 23 мая поправки к «газовой директиве» «Третьего энергопакета» Евросоюза, фактически нарушающие основополагающий принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны», — заявил он.

Как подчеркнул глава МИД, Москва убеждена, что «энергетическое сотрудничество не должно превращаться в арену сведения политических счётов».

«Считаем абсолютно нерыночными и антидемократичными попытки заставить европейских потребителей покупать более дорогой сжиженный природный газ из США. Рассчитываем, что при принятии решений по «газовому» и иным вопросам наши германские и другие европейские партнёры будут руководствоваться интересами своих народов, а не установками, сформулированными за океаном», — добавил он.

Ранее глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд заявил, что США не должны шантажировать ФРГ из-за «Северного потока — 2». 

В середине мая эксперт Игорь Юшков прокомментировал НСН проект закона американских сенаторов о санкциях в отношении проекта газопровода. 

Источник: Россия Сегодня

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