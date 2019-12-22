Лавров удивился заявлению Германии о неизменности НАТО

22 декабря 2019     16
Лавров удивился заявлению Германии о неизменности НАТО

Заявления властей Германии о необходимости сохранения НАТО в неизменном виде вызывают удивление. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам министра, позиция Берлина, озвученная во время дискуссии по инициативе лидера Франции Эммануэля Макрона о необходимости реформирования альянса, удивляет Москву. Лавров напомнил, что глава МИД Германии заявил, что страну «может защитить только НАТО».

«Честно говоря, я был поражен такими заявлениями, которые звучат не от какой-то маленькой страны с русофобским менталитетом и историческими фобиями, а от Германии, являющейся лидером ЕС и Европы», — сказал Лавров.

По его словам, подобные заявления говорят о том, что «эта паранойя очень глубоко проникла».

Ранее в декабре Лавров назвал построение эффективной системы безопасности только вокруг НАТО иллюзией. Глава МИД отметил, что безопасность в Европе возможна «только на коллективной основе».

7 ноября Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, Соединенные Штаты все больше отворачиваются от Европы. Президент Франции также отметил, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку в настоящее время она находится «на краю пропасти».

C ним не согласились генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава ФРГ Ангела Меркель. Генсек заявил о том, что сейчас альянс силен, как никогда прежде, и наращивает мощь, а канцлер сказала, что страны ЕС на данный момент не способны защитить себя без США и поэтому нуждаются в НАТО.

Источник: Лента.Ру

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