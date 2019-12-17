Лазейка в законе: в Госдуме отметили мягкое наказание отставного генерала, чей сын причастен к смертельному ДТП с детьми

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков попросит Генпрокуратуру проверить действия сотрудников ГИБДД, которые после нашумевшей смертельной аварии с наездом на группу школьников в Нижнем Новгороде выписали лишь некрупный штраф собственнику автомобиля, за рулём которого был предполагаемый виновник ДТП Виктор Пильганов. Владелец машины — его отец, отставной генерал-майор юстиции Александр Пильганов. Виктора ранее неоднократно лишали водительских прав, и на момент аварии он уже четыре года не имел права садиться за руль. Несмотря на то что после ДТП Пильганов-младший в очередной раз отказался проходить тест на алкоголь, собственника премиального внедорожника Toyota оштрафовали лишь на 3000 рублей. Лысаков считает, что уйти от серьёзной ответственности помогли особенности законодательства.

Смертельный наезд

Крупная авария произошла в Нижнем Новгороде 7 декабря около 17:30. Водитель внедорожника Toyota Highlander, выезжая на улицу Горького с прилегающей территории, пересёк сплошную разделительную полосу и на встречной столкнулся с Audi и припаркованным Mitsubishi Outlander, который отбросило на тротуар. В это время по тротуару шла группа девятиклассников: у них был организован поход в театр.

В результате наезда девять подростков и двое взрослых получили ранения. Мама одной из учениц, сопровождавшая детей, скончалась в больнице.

Находившийся за рулём премиального автомобиля с номером А888АА 43-летний Виктор Пильганов от медицинского освидетельствования отказался. Собственником автомобиля оказался отец водителя, генерал-майор юстиции в отставке Александр Пильганов, который до декабря 2014 года возглавлял Главное следственное управление ГУ МВД по Нижегородской области. После отставки он трудился в одной из нижегородских структур «Газпрома».

По данным портала «Автокод», с начала 2016 года на внедорожник бывшего силовика выписали 128 штрафов на общую сумму 89 800 рублей. Все они были уплачены. Большинство нарушений связано с превышением скорости.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

После недавнего ужесточения законодательства Пильганову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Само расследование в связи с большим резонансом из МВД передали в Следственный комитет, а глава региона Глеб Никитин распорядился оказать материальную помощь пострадавшим и семье погибшей.

На следующий день после аварии подозреваемого арестовали на два месяца. В суде Виктор Пильганов заявил, что в тот вечер сесть за руль его попросил отец, который в момент ДТП находился на пассажирском сиденье.

Рецидивист со стажем

По словам самого Пильганова-младшего в суде, права у него забрали сотрудники ДПС в ноябре 2015 года, когда он вёз ребёнка в школу без детского кресла.

К тому моменту водитель уже был фигурантом уголовного дела.

Согласно приговору суда от 25 февраля 2016 года, на который ссылаются ряд нижегородских СМИ, 5 августа того же года Виктор Пильганов вместе с другом выпили бутылку водки и полтора литра пива, после чего решили прокатиться. Из-за большой скорости на автомобиль обратили внимание сотрудники ДПС. Сидевший за рулём попытался скрыться, но в итоге не справился с управлением и попал в ДТП.

Его машина перевернулась, и пассажир упал на водителя. Самостоятельно выбраться из салона мужчины не смогли, а в ожидании помощи Пильганов просто уснул.

Так как на момент августовского инцидента Пильганов уже был лишён прав за отказ от медосвидетельствования, в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Она предусматривает ответственность за езду в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования, совершённые повторно, то есть вплоть до истечения одного года с момента возврата водительских прав за предыдущее нарушение.

Пильганова признали виновным и приговорили к лишению водительских прав на два года и штрафу в размере 200 тыс. рублей.

Несмотря на то что двухлетний срок давно истёк, внушительный штраф, назначенный судом, он не уплатил, поэтому права ему возвращены не были. Более того, он до сих пор считается «лишенцем».

Как признался мужчина 8 декабря в суде, он думал, что штраф за него заплатил отец, который для этих целей продал его квартиру. Однако этого не произошло.

Александр Пильганов © Пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Таким образом, Пильганову сейчас вновь светит уголовное дело по той самой ст. 264.1 УК РФ. О возбуждении второго дела со ссылкой на источники уже сообщают местные СМИ.

При этом официальный представитель ведомства Юлия Склярова заявила RT, что на данный момент второе уголовное дело в отношении Пильганова не возбуждено.

«Следователи пока не давали этому обстоятельству юридической оценки: сейчас, скажем так, есть более неотложные следственные действия, связанные с расследованием уголовного дела по факту самого ДТП. Там всё непросто, нужно проводить ряд экспертиз. Как правило, уже при предъявлении окончательного обвинения, по итогам работы следователей, дают оценку уже всем совершённым деяниям. Торопиться здесь некуда», — отметила Склярова, подтвердив, что на момент ДТП прав у Пильганова не было.

Мягкий протокол

На фоне огромного резонанса после ДТП и ареста предполагаемого виновника владелец внедорожника оказался в тени.

На прошлой неделе выяснилось, что отставной генерал-майор был привлечён к административной ответственности, однако наказали его гораздо мягче, чем можно было предположить.

«Владелец автомобиля, за рулём которого находился предполагаемый виновник ДТП, в котором погибла женщина и пострадали девять школьников, привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.3 КоАП РФ («Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им»)», — сообщили RT в пресс-службе ведомства. Источник Интерфакса дополнил, что Пильганов-старший уже заплатил причитающийся ему штраф в размере 3000 рублей.

В свою очередь, источник RT в местной полиции добавил, что, несмотря на то что отказ водителя от медосвидетельствования и признание его нетрезвым в административном и уголовном кодексах подразумевают для него одинаковые последствия, в случае с передачей управления собственником автомобиля такому водителю ситуация иная — ответственность хозяин автомобиля несёт только в случае, если факт опьянения установлен.

«Если бы Пильганов-младший согласился дунуть в трубочку и опьянение подтвердилось, то его отца бы наказали лишением прав и крупным штрафом. А так из-за своеобразной юридической лазейки в законе привлечь его нельзя. Не исключено, что Пильгановы могли знать об этой особенности законодательства», — добавил источник.

Полицейские при этом не стали привлекать собственника автомобиля и по, казалось бы, вполне очевидной для данной ситуации ч. 3 ст. 12.7 — «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишённому такого права». Наказание в этом случае для Пильганова-старшего составило бы 30 тыс. рублей.

Ещё один информированный источник в правоохранительных органах региона пояснил RT логику сотрудников ГИБДД, принимавших решение о наказании отставного генерала.

Они посчитали, что по закону человек считается заведомо не имеющим права управления транспортным средством только в период действия срока самого лишения.

«То есть в случае с Пильгановым, которого суд лишил прав на два года в феврале 2016 года, считается, что он заведомо не имел права садиться за руль только в течение двух лет после лишения. И хотя после окончания этого срока, в начале 2018 года, в ГИБДД за восстановлением прав он не обращался, там считают, что с тех пор он считается водителем, просто не имеющим водительского удостоверения, то есть уже не заведомо. Именно поэтому на Пильганова-старшего и составили такой мягкий протокол», — сообщил источник.

Нужно менять закон

Депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков, известный рядом «автомобильных» поправок и законопроектов, в беседе с RT удивился столь мягкому (с учётом обстоятельств ДТП) наказанию для Пильганова-старшего.

«Этот случай достаточно казусный. Если его сын отказался продуваться после аварии, то я не понимаю, почему собственник машины не должен нести никакой ответственности только на основании того, что документально не установлен сам факт опьянения.

Если в законе есть такая лазейка, если действительно кто-то умышленно пользуется этим и в таких ситуациях помогает собственнику машины уйти от ответственности, то необходимо внести поправку в КоАП РФ, чтобы одинаково наказывать собственников за передачу управления и пьяным водителям, и тем, кто отказывается от освидетельствования. Надо просто дополнить действующую редакцию ч. 2 ст. 12.8 словами «либо отказавшемуся от медосвидетельствования».

Парламентарий готов обратиться в Генпрокуратуру и к руководству ГИБДД для проверки действий нижегородских полицейских.

«Надо ещё раз всё внимательно посмотреть. Но если там действительно лишь один протокол на 3000 рублей, то я готов направить депутатский запрос на предмет некорректного, если не сказать предвзятого, правоприменения в случае с Пильгановым-старшим. Конечно, когда речь идёт о генерал-майоре, работавшем в руководстве местного главка МВД, и тех обстоятельствах, в которых произошла авария, возникают вопросы к тем, кто решал вопрос о привлечении его к ответственности по этой довольно мягкой статье», — отметил Лысаков.

«Я, признаться, никогда не обращал внимания на этот нюанс в законе. Все давно привыкли, что ответственность за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования как в административном кодексе, так и в уголовном одинаковая, и это правильно. А то, что водитель, которому, с точки зрения закона, вообще уже всё равно (его точно накажут), может просто отказаться от продувки и в этом случае хозяин машины ответственности не несёт, — это настоящий лайфхак, — заявил RT автоэксперт Пётр Шкуматов. — И я думаю, им смогли воспользоваться немало людей (особенно близких к правоохранительной системе, как в данном случае), кто знает про этот малоизвестный нюанс».

Источник: Россия Сегодня