Ласицкене объявила, что впервые за четыре года выступит под российским флагом

2 октября 2019     9
Ласицкене объявила, что впервые за четыре года выступит под российским флагом

11:11

Российская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что выступит под российским флагом на Военных играх в китайском Ухане.

РИА Новости

«На Военных играх я буду выступать в российской форме. Последний раз официально в российской форме я выступала в 2015 году, как раз на Военных играх. Получается, что спустя четыре года я вновь буду в цветах России», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Военные игры пройдут 18—27 октября.

На мировом первенстве в Дохе Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира по лёгкой атлетике. До этого она побеждала в 2015 и 2017 году.

Российские легкоатлеты вынуждены выступать в нейтральном статусе начиная с 2015 года — именно тогда Всероссийская федерация лёгкой атлетики была отстранена и временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Ранее Ласицкене призналась, что ей грустно от выступления в нейтральном статусе.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Дмитрию Медведеву холодно в Кремле (ВИДЕО)
Дмитрию Медведеву холодно в Кремле (ВИДЕО)

В сети появилась видеозапись беседы президента России Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, обсуждающих резкое похолодание в Москве. Эту запись выложил у себя …


Три фразы, которые могут лишить россиян всех сбережений
Три фразы, которые могут лишить россиян всех сбережений

В МВД назвали три фразы, на которые ни  в коем случае нельзя реагировать, если вы не хотите потерять свои деньги. …


Феодосийская прокуратура защищает Золотой пляж в суде
Феодосийская прокуратура защищает Золотой пляж в суде

27 сентября состоялось итоговое судебное заседание по поводу бездействия феодосийской администрации. Прокуратура города в августе подала иск к администрации Феодосии. …


В Севастополе вывели уникальный сорт дыни "Жёлтая канарейка"
В Севастополе вывели уникальный сорт дыни "Жёлтая канарейка"

На крупнейшем в Севастополе сельхозпредприятии по выращиванию овощей начался сбор урожая. По одним только томатам и луку отдельным культурам руководство …


«Адмирал Макаров» завершил программу пребывания на греческом острове Корфу
«Адмирал Макаров» завершил программу пребывания на греческом острове Корфу

В соответствии с программой форума российские моряки присутствовали на литургии в храме Иоанна Предтечи. После чего командующий Черноморским флотом вице-адмирал …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты