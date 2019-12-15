Латыпов заявил, что поскользнулся на льду во время эстафетной гонки на этапе КМ

15 декабря 2019     3
Латыпов заявил, что поскользнулся на льду во время эстафетной гонки на этапе КМ

18:15

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё падение во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

© Андрей Аносов/СБР РИА Новости

«Был лёд, незаметное, маленькое пятно такое, и я просто уехал. На повороте со спуска это случилось. Немного винтовкой ударило по голове, больно чуть-чуть. Я особо не почувствовал, бежал дальше. По стрельбе ничего не сбилось, зашёл своим темпом, отработал, всё нормально. Надо разбираться, что происходит с организмом на последнем круге. Это не из-за того, что я быстрый темп взял», — цитирует Латыпова «Чемпионат».

Сборная России заняла шестое место в эстафетной гонке. Победу одержала команда Норвегии.

Ранее Малышко рассказал, почему заработал штрафной круг в эстафетной гонке на этапе КМ.

Источник: Россия Сегодня

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