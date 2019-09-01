«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби Серии А

Ранее сообщалось , что «Дженоа» объявил о переходе Оскара Хильемарка в «Динамо».

В третьем туре «Рома» на своём поле примет «Сассуоло», а «Лацио» на выезде сыграет со СПАЛ.

В составе «Ромы» на 17-й минуте отличился Александар Коларов, реализовавший пенальти. За «Лацио» на 59-й минуте забил Луис Альберто.

Римские клубы «Лацио» и «Рома» сыграли вничью в матче второго тура итальянской Серии А.

«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби Серии А 21:17 Римские клубы «Лацио» и «Рома» сыграли вничью в матче второго тура итальянской Серии А. @officialasroma Twitter Встреча, прошедшая на …



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