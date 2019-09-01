«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби Серии А

21:17
Римские клубы «Лацио» и «Рома» сыграли вничью в матче второго тура итальянской Серии А.@officialasroma Twitter
Встреча, прошедшая на «Стадио Олимпико», завершилась вничью — 1:1.
В составе «Ромы» на 17-й минуте отличился Александар Коларов, реализовавший пенальти. За «Лацио» на 59-й минуте забил Луис Альберто.
В третьем туре «Рома» на своём поле примет «Сассуоло», а «Лацио» на выезде сыграет со СПАЛ.
Ранее сообщалось, что «Дженоа» объявил о переходе Оскара Хильемарка в «Динамо».
Источник: Россия Сегодня