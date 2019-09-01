«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби Серии А

1 сентября 2019     19
«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби Серии А

21:17

Римские клубы «Лацио» и «Рома» сыграли вничью в матче второго тура итальянской Серии А.

@officialasroma Twitter

Встреча, прошедшая на «Стадио Олимпико», завершилась вничью — 1:1.

В составе «Ромы» на 17-й минуте отличился Александар Коларов, реализовавший пенальти. За «Лацио» на 59-й минуте забил Луис Альберто.

В третьем туре «Рома» на своём поле примет «Сассуоло», а «Лацио» на выезде сыграет со СПАЛ.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» объявил о переходе Оскара Хильемарка в «Динамо».

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби Серии А
«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби Серии А

21:17 Римские клубы «Лацио» и «Рома» сыграли вничью в матче второго тура итальянской Серии А. @officialasroma Twitter Встреча, прошедшая на …


Трамп подтвердил переговоры с Китаем в сентябре
Трамп подтвердил переговоры с Китаем в сентябре

Торговые переговоры между США и Китаем по-прежнему запланированы на сентябрь, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом 1 сентября сообщает …


Нетаньяху призвал готовиться к «любому сценарию» после обстрелов из Ливана
Нетаньяху призвал готовиться к «любому сценарию» после обстрелов из Ливана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил быть готовыми к «любому сценарию» после обстрелов со стороны Ливана. Об этом он сказал в …


Победа в матче АПЛ позволила «Эвертону» выйти на пятое место
Победа в матче АПЛ позволила «Эвертону» выйти на пятое место

«Эвертон» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча завершилась …


«Зенит» объявил состав на матч со «Спартаком» в РПЛ
«Зенит» объявил состав на матч со «Спартаком» в РПЛ

18:03 Санкт-петербургский «Зенит» обнародовал состав на матч с московским «Спартаком» в восьмом утре Российской премьер-лиги (РПЛ). @zenit_spb Twitter Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты