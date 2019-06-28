Легкоатлетка Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил

Ранее сообщалось , что олимпийский чемпион Федоровцев дисквалифицирован за допинг.

Причиной дисквалификации Моисеевой стало обнаружение в её пробе запрещённых веществ.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), срок дисквалификации 21-летней спортсменки будет отсчитываться с 21 марта 2019 года, а все её результаты, показанные с 12 января, будут аннулированы.

Российская легкоатлетка Арина Моисеева, специализирующаяся на толкании ядра и метании диска, дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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