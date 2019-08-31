Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Москвой

31 августа 2019     20
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Москвой

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе деревни Минино Клинского района Московской области. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По словам собеседника агентства, на борту летательного аппарата находилось два человека, в том числе 12-летняя девочка. В результате пилот самолета погиб, ребенок получил травмы.

О жесткой посадке самолета в экстренные службы сообщил местный житель. Причины инцидента в настоящее время выясняются.

Ранее 31 августа сообщалось, что пассажирский аэробус А-320 российской авиакомпании «Сибирь», летевший из Владивостока в Южно-Сахалинск, имел технические неисправности во время полета.

По словам командира воздушного судна, за 12 минут до приземления, в 09:37 по местному времени, команде удалось починить вышедшее из строя радионавигационное оборудование и завершить посадку в штатном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Симферополец украл самокат у ребенка
Симферополец украл самокат у ребенка

Полиция Симферополя задержала 52-летнего мужчину, который подозревается в краже сигвея-самоката у ребенка, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым в субботу. …


В Крыму женщина три дня не могла выбраться из квартиры
В Крыму женщина три дня не могла выбраться из квартиры

Спасателей Алушты в социальных сетях поблагодарили родственники женщины, которую освободили из квартиры. «Хочу сказать слова благодарности сотрудникам КРЫМ-СПАС. Алуштинское отделение! …


Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Москвой
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Москвой

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе деревни Минино Клинского района Московской области. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает …


Памятник Александру Захарченко открыли в Донецке
Памятник Александру Захарченко открыли в Донецке

Памятник погибшему в результате теракта главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке в субботу, 31 августа, в …


Фрегат ЧФ "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь
Фрегат ЧФ "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь

Фрегат Черноморского флота “Адмирал Григорович” прибыл в Севастополь. “Адмирал Григорович” выполнял поставленные задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты