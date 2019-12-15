«Лейпциг» разгромил «Фортуну» и поднялся на первое место в Бундеслиге

23:28
«Лейпциг» одержал разгромную победу над дюссельдорфской «Фортуной» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.@DieRotenBullen Twitter
Встреча, прошедшая в Дюссельдорфе, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Победу «Лейпцигу» принесли голы Патрика Шика, Тимо Вернера, реализовавшего пенальти, и Норди Мукиэле.
Такой результат позволил «Лейпцигу» набрать 33 очка и подняться на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опередив мёнхенгладбахскую «Боруссию», у которой есть игра в запасе, на два очка. Фортуна» с 12 очками — на 16-м месте.
Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» разгромила «Майнц» в матче Бундеслиги.
Источник: Россия Сегодня