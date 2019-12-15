«Лейпциг» разгромил «Фортуну» и поднялся на первое место в Бундеслиге

14 декабря 2019     26
«Лейпциг» разгромил «Фортуну» и поднялся на первое место в Бундеслиге

23:28

«Лейпциг» одержал разгромную победу над дюссельдорфской «Фортуной» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.

@DieRotenBullen Twitter

Встреча, прошедшая в Дюссельдорфе, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу «Лейпцигу» принесли голы Патрика Шика, Тимо Вернера, реализовавшего пенальти, и Норди Мукиэле.

Такой результат позволил «Лейпцигу» набрать 33 очка и подняться на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опередив мёнхенгладбахскую «Боруссию», у которой есть игра в запасе, на два очка. Фортуна» с 12 очками — на 16-м месте.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» разгромила «Майнц» в матче Бундеслиги.

Источник: Россия Сегодня

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