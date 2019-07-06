RT
Леонид Рошаль рассказал о состоянии доставленной из Ингушетии девочки
Вечером в пятницу, 5 июля, в Москву из Назрани доставили семилетнюю девочку, у которой ранее диагностировали множественные телесные повреждения и ожоги. По данным следствия, травмы ребёнку нанесла её тётя, она задержана. Врачи Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии пострадавшей. RT вёл прямую трансляцию.
Источник: Россия Сегодня
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