Летевший в Москву самолёт сел в Казани из-за приступа пассажира

08:37

Летевший из Челябинска в Москву самолёт, совершил вынужденную посадку в Казани из-за того, что у пассажира произошёл сердечный приступ.

© Игорь Зарембо/РИА Новости

«Наш рейс U6 609, следовавший по маршруту Челябинск-Москва, совершил вынужденную посадку в Казани по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров — сердечный приступ», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии».

Отмечается, что в аэропорту Казани борт встретила скорая помощь. Мужчина 1959 года рождения был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Новосибирска в Москву, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика технической неисправности.

Источник: Россия Сегодня