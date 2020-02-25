«Ливерпуль» повторил рекорд по числу побед подряд в АПЛ

25 февраля 2020     14
«Ливерпуль» повторил рекорд по числу побед подряд в АПЛ

09:19

«Ливерпуль» повторил рекорд Английской премьер-лигb (АПЛ) по числу побед подряд в чемпионате.

Рекордную, 18-ю подряд победу «Ливерпуль» одержал в рамках домашнего матча 27-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед», тем самым повторив рекорд лиги, который принадлежал «Манчестер Сити», и был установлен в 2017 году.

Победу, со счётом 3:2, мерсисайдцам принесли голы Жоржиньо Вайналдума, Мохамеда Салаха и Садио Мане. За «Вест Хэм» забили Исса Диоп и Паблое Форнальс.

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ на данный момент составляет 44 матча. Рекорд лиги принадлежит лондонскому «Арсеналу» не проигрывавшему в 2003 — 2004 годах на протяжении 49 матчей.

Ранее сообщалось, что дубль Обамеянга помог «Арсеналу» победить «Эвертон» в АПЛ.

Источник: Россия Сегодня

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