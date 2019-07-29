«Ливерпуль» разгромно проиграл «Наполи» в контрольном матче

01:51
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от итальянского «Наполи» в контрольном матче.
Twitter
© @sscnapoli
Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу итальянской команды.
Победу «Наполи» принесли голы Лоренцо Инсинье, Аркадиуша Милика и Амин Юнеса. забивших на 17-й, 28-й и 52-й минутах соответственно.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым обыграла «Спортинг» в контрольном матче.
Источник: Россия Сегодня
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