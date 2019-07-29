«Ливерпуль» разгромно проиграл «Наполи» в контрольном матче

Ранее сообщалось , что «Валенсия» с Черышевым обыграла «Спортинг» в контрольном матче.

Победу «Наполи» принесли голы Лоренцо Инсинье, Аркадиуша Милика и Амин Юнеса. забивших на 17-й, 28-й и 52-й минутах соответственно.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу итальянской команды.

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от итальянского «Наполи» в контрольном матче.

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«Ливерпуль» разгромно проиграл «Наполи» в контрольном матче 01:51 Английский футбольный клуб «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от итальянского «Наполи» в контрольном матче. Twitter © @sscnapoli Встреча завершилась со …

