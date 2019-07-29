«Ливерпуль» разгромно проиграл «Наполи» в контрольном матче

29 июля 2019     18
«Ливерпуль» разгромно проиграл «Наполи» в контрольном матче

01:51

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от итальянского «Наполи» в контрольном матче.

Twitter © @sscnapoli

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу итальянской команды.

Победу «Наполи» принесли голы Лоренцо Инсинье, Аркадиуша Милика и Амин Юнеса. забивших на 17-й, 28-й и 52-й минутах соответственно.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым обыграла «Спортинг» в контрольном матче.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии. …


Соратник Зеленского назвал идею переименования России уделом неудачников
Соратник Зеленского назвал идею переименования России уделом неудачников

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский подверг критике предложение своего однопартийца Никиты Потураева о переименовании России …


«Ливерпуль» разгромно проиграл «Наполи» в контрольном матче
«Ливерпуль» разгромно проиграл «Наполи» в контрольном матче

01:51 Английский футбольный клуб «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от итальянского «Наполи» в контрольном матче. Twitter © @sscnapoli Встреча завершилась со …


Появились подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии
Появились подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии

Одним из украинских военно-транспортных самолетов Ил-76, которые были уничтожены в результате ракетного обстрела в Ливии, управлял Владимир Бухальский — летчик …


Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ состоялся в Петербурге
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ состоялся в Петербурге

‘); if (1==2) { window.Ya.adfoxCode.createScroll({ ownerId: 264443, containerId: ‘adriver_banner_240’, params: { p1: ‘bzirr’, p2: ‘fulg’, puid8: puid8, puid12: ‘186114’, extid: …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты