Ливневку в Петербурге модернизируют после потопов

12 июля 2019     21
Ливневку в Петербурге модернизируют после потопов

Модернизация системы городской канализации в Выборгском и Приморском районах Санкт-Петербурга начнется с Парашютной улицы. Всего будет проложено и отремонтировано около 60 километров сетей. Об этом врио губернатора города Александр Беглов рассказал в эфире телеканала «78».

По его словам, на этой улице канализация «делает три поворота» и поэтому не справляется. Воде некуда уходить, и она сливается в низину. «Мы сейчас приступили к проектированию и выпрямим эту канализацию, чтобы увеличить ее пропускную способность», — пояснил Беглов.

Прошедшие недавно ливни показали, что у города есть проблемные точки подтопления, добавил градоначальник. Сейчас власти думают, как их локализовать. «Сегодня при проектировании надо закладывать возможность экстремальных дождей, нужно расширять ливневку, отделять ее от бытовых стоков», — уточнил чиновник. Также врио губернатора дал поручение останавливать движение на улицах, где во время ливней возникают сильные подтопления.

В начале июля в Петербурге выпало аномальное количество осадков. В результате несколько улиц, дворов и подземных переходов оказались затоплены. На дорогах образовались девятибалльные пробки.

Источник: Лента.Ру

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