Лидерство Каргинова, прорыв Карякина и возгорание машины Васильева: как выступают россияне на ралли «Дакар»

Антон Шибалов одержал победу на четвёртом этапе ралли «Дакар», а лидерство в общем зачёте в классе грузовиков захватил другой пилот «КамАЗ-мастер» Андрей Каргинов. Сергей Карякин на мотовездеходе занял второе место на третьем спецучастке. А внедорожник Владимира Васильева полностью сгорел в результате серьёзной неисправности.

Грузовики

Четвёртый этап от Неома до Эль-Ула протяжённостью в 672 километра получился крайне непростым для участников. На пустынной трассе лежало огромное количество камней, объезжать которые нужно было с большой осторожностью. В итоге закончить гонку смогли далеко не все. К счастью, россияне обошлись без сходов с дистанции, и в итоге смело могут занести день себе в актив. Победу удалось одержать Антону Шибалову, который опередил партнёров по «КамАЗу» Андрея Каргинова (+2.41) и Дмитрия Сотникова (+9.05).

При этом лидировавший до нынешнего этапа белорус Сергей Вязович из МАЗ показал лишь шестое время и пропустил на первое место в тотале Каргинова. Разделяют спортсменов 10 минут и 43 секунды. На третьей строчке расположился как раз Шибалов (+15.02).

«Сегодня был самый каменистый день, наверное, случилось чудо, что не прокололи ни одного колеса. Практически всю дорогу был настоящий триал, такого количества камней я за всю карьеру не видел. По навигации и технике проблем у нас не было», — цитирует «Р-Спорт» пресс-службу «КамАЗа».

Полностью солидарен с этим мнением остался и Каргинов, который признался, что таких камней раньше не встречал.

«День получился сложным и длинным. Очень много камней, просто безумное количество. Особенно на последних 50 километрах, за всю свою карьеру таких огромных камней я не встречал», — подчеркнул пилот.

А накануне проверил на себе крепость местных камней Дмитрий Сотников. Уже на первой трети этапа он, совершая обгон, наткнулся на огромный валун, занесённый песком. В результате автомобиль Дмитрия получил серьёзные повреждения, а на ремонт ушло целых два часа. Несмотря на это, россиянин нашёл в себе силы финишировать, но сильно откатился назад в итоговом протоколе.

«Трудно было увидеть торчащий камень. Пропустили его между колёс и почувствовали сильный удар. Через 10 километров при осмотре машины поняли, что течёт масло и пробит корпус раздаточной коробки. На ремонт ушло два часа. К счастью, удачно всё сделали. Дыра была большая, удивительно, что справились. Думал, мы сойдём», — сказал Сотников в интервью пресс-службе «КамАЗ-мастер».

С не менее серьёзными трудностями столкнулся и Эдуард Николаев. На его автомобиле сломался отвечающий за мощность двигателя регулировочный клапан. На то, чтобы отремонтировать его, а также починить пробитое колесо, ушло более получаса. В итоговом протоколе Эдуард после четвёртого этапа опустился на шестое место.

Мотовездеходы

Ралли-марафон начался не слишком удачно для россиянина Сергея Карякина, однако на третьем этапе он сумел по-настоящему проявить себя. Россиянин вместе со своим штурманом Антоном Власюком отлично отработал на финише и показал второй результат. Впереди оказался лишь Жерар Фаррес Гуэль из «Монстер Энэрджи Кан-Ам». В общем зачёте же Сергей поднялся на четвёртое место.

Правда, по итогам четвёртого этапа Карякин в первую тройку попасть не смог, пропустив вперёд Митчелла Гатри, Арона Домжала и Остина Джонса. В тотале же Сергей остался четвёртым, но уступает лидирующему Хосе Антонио Инохо Лопесу лишь 5 минут и 46 секунд.

«Это был каменный ад, безумно сильно трясло. Последние 70 км получились ужасными. Спасибо организаторам за дорожную карту, всё было отлично. Думаю, самое интересное и сложное впереди. Этап сложился неплохо, он был очень трудным и убойным, было много камней, особенно в конце спецучастка. У организаторов получился сомнительный тайминг: мы ехали одними из лидеров, финишировали с разницей где-то в минуту от первого места, а все, кто был сзади, ехали в ночи», — отметил Карякин.

Внедорожники

В данном классе за победу борются настоящие легенды автоспорта. Так, по итогам четырёх этапов лидирует действующий чемпион 57-летний Карлос Сайнс — старший, который опережает Нассера Аль-Аттию и другого супер ветерана Стефана Петеранселя.

Однако после четвёртого этапа легендарный француз отыграл у испанца в тотале целых семь минут. Он стал первым, а второе место занял Аль-Аттия (+2.26). В общем зачёте по-прежнему лидирует Сайнс — старший. Аль-Аттия уступает ему 3 минуты и 3 секунды, а Петерансель — 11 минут и 42 секунды. А вот бывший пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо в среду занял лишь 13-е место.

Не слишком удачно складываются дела и у россиян. Например, машина Владимира Васильева накануне загорелась, и он вынужден был досрочно завершить гонку.

«У нас сначала пропала мощность: на малых оборотах машина ехала, на больших — нет. Едем дальше, и вдруг что-то начало дымить с запахом топлива. А там как раз подъём в гору, в дюну. Поднялись, остановились — повалил дым с огнём. Мы достали огнетушители, начали тушить. Загорелось внизу — не двигатель, а в районе запасных колёс с правой стороны. Мы вытащили «запаски», огнетушителями вроде как сбили огонь. Дальше загорелся карбон, огнетушитель один, и уже ничего не сделать», — сказал Васильев.

Мотоциклы

В среду первым к финишу приехал британец Сэм Сандерленд, но уже после окончания этапа был лишён победы. Дело в том, что пилот слишком быстро ехал в зоне с лимитированной скоростью. В результате с него были сняты пять минут, что отбросило Сандерленда на восьмую строчку. Победа же досталась Хосе Игнасио Корнехо Флоримо из «Хонды».

А накануне в этом классе состоялось крайне пугающее событие. Бельгиец Адриен ван Беревена попал в серьёзную аварию — вылетел из мотоцикла на высокой скорости. В результате спортсмен получил перелом ключицы и сильный ушиб бедра.

Источник: Россия Сегодня