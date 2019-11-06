«Лион» победил «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

6 ноября 2019     11
«Лион» победил «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

01:32

Французский «Лион» одержал победу над португальской «Бенфикой» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

@OL Twitter

Встреча, прошедшая в Лионе, на «Стад де Люмьер», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Лиону» принесли голы Йоакима Андерсена, Мемфиса Депая и Бертрана Траоре.

«Бенфика» ответила голом Хариса Сеферовича.

В пятом туре «Лион» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», а «Бенфика» в Австрии встретится с «Лейпцигом».

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов.

Источник: Россия Сегодня

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