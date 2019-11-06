«Лион» победил «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

Ранее сообщалось , что «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов.

В пятом туре «Лион» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», а «Бенфика» в Австрии встретится с «Лейпцигом».

Встреча, прошедшая в Лионе, на «Стад де Люмьер», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Французский «Лион» одержал победу над португальской «Бенфикой» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Лион» победил «Бенфику» в матче Лиги чемпионов 01:32 Французский «Лион» одержал победу над португальской «Бенфикой» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. @OL Twitter Встреча, прошедшая …



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