«Лион» победил «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

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Французский «Лион» одержал победу над португальской «Бенфикой» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.@OL Twitter
Встреча, прошедшая в Лионе, на «Стад де Люмьер», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Лиону» принесли голы Йоакима Андерсена, Мемфиса Депая и Бертрана Траоре.
«Бенфика» ответила голом Хариса Сеферовича.
В пятом туре «Лион» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», а «Бенфика» в Австрии встретится с «Лейпцигом».
Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов.
Источник: Россия Сегодня