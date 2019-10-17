«Локомотив» обыграл «Адмирал» в серии послематчевых буллитов

17 октября 2019     21
«Локомотив» обыграл «Адмирал» в серии послематчевых буллитов

15:28

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» в серии буллитов победил «Адмирал».

@hclokomotiv Twitter

Матч, проходивший на «Фетисов-Арене» во Владивостоке, завершился победой гостей со счётом 4:3 (Б).

В составе хозяев забрасывали Кирилл Воронин, Владимир Бутузов и Адам Альмквист. У гостей отличились Даниил Апальков, Григорий Денисенко и Стефан да Коста, на счету которого решающий буллит в серии.

Ранее сообщалось, что «Амур» с минимальным счётом обыграл «Северсталь» в КХЛ.

Источник: Россия Сегодня

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«Локомотив» обыграл «Адмирал» в серии послематчевых буллитов
«Локомотив» обыграл «Адмирал» в серии послематчевых буллитов

15:28 В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» в серии буллитов победил «Адмирал». @hclokomotiv Twitter Матч, проходивший …



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