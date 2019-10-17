«Локомотив» обыграл «Адмирал» в серии послематчевых буллитов

15:28

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» в серии буллитов победил «Адмирал».

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Матч, проходивший на «Фетисов-Арене» во Владивостоке, завершился победой гостей со счётом 4:3 (Б).

В составе хозяев забрасывали Кирилл Воронин, Владимир Бутузов и Адам Альмквист. У гостей отличились Даниил Апальков, Григорий Денисенко и Стефан да Коста, на счету которого решающий буллит в серии.

Ранее сообщалось, что «Амур» с минимальным счётом обыграл «Северсталь» в КХЛ.

Источник: Россия Сегодня