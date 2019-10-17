«Локомотив» обыграл «Адмирал» в серии послематчевых буллитов

15:28
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» в серии буллитов победил «Адмирал».@hclokomotiv Twitter
Матч, проходивший на «Фетисов-Арене» во Владивостоке, завершился победой гостей со счётом 4:3 (Б).
В составе хозяев забрасывали Кирилл Воронин, Владимир Бутузов и Адам Альмквист. У гостей отличились Даниил Апальков, Григорий Денисенко и Стефан да Коста, на счету которого решающий буллит в серии.
Ранее сообщалось, что «Амур» с минимальным счётом обыграл «Северсталь» в КХЛ.
Источник: Россия Сегодня