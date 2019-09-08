Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

19:06
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу об МН17, отказался от сделки со следствием.
© Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com
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«Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции», — написал Луценко в Facebook.
По его словам, «судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых четырёх подозреваемых — заочно».
Ранее СМИ сообщили, что прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Цемаха.
При этом посольство России в Нидерландах не получало от властей Нидерландов обращений, как передавало РИА Новости.
Источник: Россия Сегодня
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