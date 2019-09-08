Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

19:06

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу об МН17, отказался от сделки со следствием.

© Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

«Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции», — написал Луценко в Facebook.

По его словам, «судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых четырёх подозреваемых — заочно».

Ранее СМИ сообщили, что прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Цемаха.

При этом посольство России в Нидерландах не получало от властей Нидерландов обращений, как передавало РИА Новости.

Источник: Россия Сегодня