Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

8 сентября 2019     26
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

19:06

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу об МН17, отказался от сделки со следствием.

© Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

«Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции», — написал Луценко в Facebook.

По его словам, «судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых четырёх подозреваемых — заочно».

Ранее СМИ сообщили, что прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Цемаха.

При этом посольство России в Нидерландах не получало от властей Нидерландов обращений, как передавало РИА Новости.

Источник: Россия Сегодня

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