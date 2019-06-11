Лучшего молодого пахаря выберут в Подмосковье

11 июня 2019     20
Лучшего молодого пахаря выберут в Подмосковье

Конкурс «Молодой Пахарь» впервые пройдет в Подмосковье 17 июля, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 11 июня.

«В мероприятии примут участие только студенты учебных заведений сельскохозяйственного направления Московской области. Молодое поколение первые покажет мастерство», — сказал Разин.

Он уточнил, что в первом этапе конкурса участники посоревнуются в теории, а во второй части состязания перейдут к решению практических задач. В частности, конкурсантам предстоит водить сельхозмашины, уточнил министр.

Разин также напомнил о проведении 17 июля традиционного конкурса «Пахарь-2019», главный приз которого — автомобиль.

Губернатор области Андрей Воробьев неоднократно говорил о необходимости развивать сельское хозяйство. По его словам, особое внимание нужно уделять привлечению в отрасль молодежи.

Источник: Лента.Ру

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