Лыжница Непряева о «Тур де Ски»: это были сумасшедшие дни

20:49
Российская лыжница Наталья Непряева поделилась впечатлениями от своего выступления на многодневке «Тур де Ски».РИА Новости
Это были сумасшедшие дни. Я так рада, что я смогла побороться за хорошие позиции в таком сильном составе, — написала Непряева в своём Instagram.
24-летняя россиянка повторила свой лучший результат в карьере на «Тур де Ски», заняв в общем зачёте второе место.
Ранее сообщалось, что Павел Колобков прокомментировал успех российских лыжников на «Тур де Ски».
Источник: Россия Сегодня