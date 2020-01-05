Лыжница Непряева о «Тур де Ски»: это были сумасшедшие дни

20:49

Российская лыжница Наталья Непряева поделилась впечатлениями от своего выступления на многодневке «Тур де Ски».

РИА Новости

Это были сумасшедшие дни. Я так рада, что я смогла побороться за хорошие позиции в таком сильном составе, — написала Непряева в своём Instagram.

24-летняя россиянка повторила свой лучший результат в карьере на «Тур де Ски», заняв в общем зачёте второе место.

Ранее сообщалось, что Павел Колобков прокомментировал успех российских лыжников на «Тур де Ски».

Источник: Россия Сегодня