Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян

10 октября 2019     19
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян

Популярные в России методы профилактики и лечения простуды заболеваний малоэффективны. Об этом ТАСС рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, российские граждане любят носить марлевую повязку в качестве защиты от вирусных заболеваний. Однако необходимо помнить, что медицинская маска утрачивает свои функции через три часа ношения. «Потом [она] очень быстро сама превращается в источник инфекции, поэтому ее необходимо менять. Надевать повязку есть смысл только при посещении мест, где может быть контакт с заболевшими. Например, при посещении поликлиники», — подчеркнул врач.

Кроме того, бесполезны как средство профилактики окситоциновая мазь и закапывание в нос сока чеснока. Как заявил эксперт, мази склеивают микроворсинки внутри носа, которые должны препятствовать попаданию внутрь пыли, вирусов и бактерий. Использование капель из чеснока и вовсе способно обжечь слизистую оболочку.

Тяжельников также не рекомендует начинать резко закаляться в сезон гриппа. «Осенью и зимой организм ослаблен. Резкое охлаждение может привести к различным заболеваниям, и если уж очень хочется закаливаться, то делать это надо очень постепенно», — объяснил он.

Более того, врач назвал бесполезным лечение чаем с малиновым вареньем. «Дело в том, что витамин С в составе малины распадается под действием высокой температуры в процессе варки. Поэтому малину, как источник витаминов лучше употреблять в свежем или в сушеном виде», — отметил специалист. Он заключил, что лучшая профилактика заболеваний — ежегодная вакцинация.

Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.

Источник: Лента.Ру

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