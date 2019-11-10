Магомедшарипов: пока не знаю, когда проведу следующий бой, нужно отдохнуть и залечить травмы

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После победы над американцем Келвином Каттаром на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов заявил, что пока не знает, когда может состояться его следующий поединок под эгидой организации.

© zabit_magomedsharipov Instagram

«Когда вернусь в октагон? Пока не могу сказать. Надо приехать домой, отдохнуть. Подлечить травмы. Посмотреть, как подерутся Макс Холлоуэй и Александр Волкановски. Потом будем смотреть», — приводит слова российского спортсмена корреспондент RT.

Поединок между Холлоуэем и Волкановски, в котором Макс четвёртый раз будет защищать принадлежащий ему титул чемпиона UFC в полулёгком весе, запланирован на 14 декабря 2019 года и пройдёт в США.

Ранее сообщалось, что Магомедшарипов одержал победу над Каттаром на турнире UFC в Москве.

Источник: Россия Сегодня