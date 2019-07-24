Мадуро заявил о начале военных учений в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале военных учений в стране.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его выступление, которое транслировалось в Twitter.

«Сегодня проходит первая фаза военных учений — с 24 по 28 июля», — сказал он.

В данных учениях примут участие все виды войск, включая народное ополчение. Всего в манёврах будет задействовано около миллиона человек.

В начале июля Мадуро заявил, что 24 июля в латиноамериканской стране пройдут военные учения.

В январе главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.