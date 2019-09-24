Мадуро прибыл в Москву

15:16

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что прибыл в Россию.

© Сергей Гунеев РИА Новости

«Мы прибыли в Россию, чтобы укрепить исторические и очень позитивные отношения обмена и уважения между нашими народами», — написал Мадуро в Twitter.

Он отметил, что «братство, которое… построили за эти годы, является фундаментальной осью для строительства процветающего будущего Венесуэлы».

Ранее Мадуро анонсировал визит в Россию 24 сентября.

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Источник: Россия Сегодня