Мадуро прибыл в Москву

24 сентября 2019     18
Мадуро прибыл в Москву

15:16

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что прибыл в Россию.

© Сергей Гунеев РИА Новости

«Мы прибыли в Россию, чтобы укрепить исторические и очень позитивные отношения обмена и уважения между нашими народами», — написал Мадуро в Twitter.

Он отметил, что «братство, которое… построили за эти годы, является фундаментальной осью для строительства процветающего будущего Венесуэлы».

Ранее Мадуро анонсировал визит в Россию 24 сентября.

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Источник: Россия Сегодня

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