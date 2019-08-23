Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре

23 августа 2019     10
Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре

01:56

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Конор Макгрегор принёс свои извинения за инцидент с посетителем одного из баров в Дублине.

«Не имеет значения, что там произошло. Я был не прав. Этот человек хотел хорошо провести время в пабе, не заканчивая день вот так. Это было пять месяцев назад, и я пытался загладить свою вину… Но это не имеет значения. Я ошибся. Я должен был прийти сюда и раньше взять на себя ответственность», — приводит слова Макгрегора ESPN.

Он отметил, что этот поступок не является для него характерным.

«Это не то, кто я есть. Это не та причина, по которой я пришёл в ММА. Причина, по которой я пришёл в этот спорт, защищать людей от подобных сценариев. Сейчас я тут, чтобы признаться в этом и двигаться дальше», — добавил 31-летний боец.

Инцидент произошёл в апреле в одном из баров Дублина, однако был предан огласке лишь спустя несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что мужчина, которого ударил Макгрегор, назвал бойца хулиганом с деньгами.

Источник: Россия Сегодня

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