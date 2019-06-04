Макрон наградил игроков сборной Франции за победу на ЧМ-2018

4 июня 2019     10
Макрон наградил игроков сборной Франции за победу на ЧМ-2018

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил игроков и тренерский штаб национальной команды страны орденом Почётного легиона.

  • © Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон принял национальную сборную по футболу в Елисейском дворце, сообщает пресс-служба главы государства. На встрече игроки и тренерский штаб были награждены орденами Почётного легиона за победу на чемпионате мира — 2018 в России.

Данная награда была учреждена 19 мая 1802 года Наполеоном Бонапартом. Орден Почётного легиона является наивысшим знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции.

Ранее сообщалось, что защитник «Лиона» Ферлан Менди проходит медобследование для «Реала».

Источник: Россия Сегодня

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