Малкин заработал показатель полезности «-2» в проигранном матче «Питтсбурга»

09:07

«Питтсбург Пингвинз» уступил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3).

Голевым дублем в его составе отметился Джейсон Цукер, на что хозяева ответила шайбами Дэнтона Хайнена, Райана Гецлафа и Брендана Гуле. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин не смог пополнить свой лицевой счёт и запомнился лишь удалением. За 19 минут 21 секунду на льду он заработал показатель полезности «-2».

Ранее сообщалось, что Панарин сделал голевую передачу и установил личный рекорд результативности в НХЛ.

Источник: Россия Сегодня