Малком рассказал о своих познаниях русского языка

Ранее сообщалось, что говорили тренеры после матча «Зенит» — «Краснодар».

Малком накануне перешёл в «Зенит» из «Барселоны». Футболист уже успел дебютировать за новый клуб, выйдя на замену в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

«За пару суток в России я выучил только слово «спасибо», — цитирует 22-летнего бразильца « Матч ТВ ».

Бразильский новичок санкт-петербургского «Зенита» признался, что из русского языка знает всего лишь одно слово.

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