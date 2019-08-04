Малком рассказал о своих познаниях русского языка

4 августа 2019     33
Малком рассказал о своих познаниях русского языка

11:30

Бразильский новичок санкт-петербургского «Зенита» признался, что из русского языка знает всего лишь одно слово.

© Официальный сайт ФК «Зенит»

«За пару суток в России я выучил только слово «спасибо», — цитирует 22-летнего бразильца «Матч ТВ».

Малком накануне перешёл в «Зенит» из «Барселоны». Футболист уже успел дебютировать за новый клуб, выйдя на замену в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что говорили тренеры после матча «Зенит» — «Краснодар».

Источник: Россия Сегодня

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