Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео

9 февраля 2020     13
Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео

Массовая драка со стрельбой в подмосковном Сергиевом Посаде попала на видео. Запись происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

Мужчины устроили драку на Институтской улице города возле кафе. На кадрах видно, как несколько мужчин бьют лежащего на земле человека. На заднем плане за припаркованным автомобилем также лежит человек. Во время потасовки подбегает еще один участник и стреляет в лежачего, затем мужчины садятся в автомобили и уезжают.

В результате два человека с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Нападавшие скрылись, полиция разыскивает их.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео
Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео

Массовая драка со стрельбой в подмосковном Сергиевом Посаде попала на видео. Запись происшествия опубликовал Telegram-канал Mash. Мужчины устроили драку на …


Президент Армении назначил дату конституционного референдума
Президент Армении назначил дату конституционного референдума

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении 5 апреля референдума по конституционным реформам. Об этом говорится в документе, опубликованном …


Все автобусы Севастополя возвращаются на маршруты
Все автобусы Севастополя возвращаются на маршруты

С 10 февраля общественный транспорт в Севастополе возвращается на маршруты в полном объёме. В воскресенье, 9 февраля, была восстановлена работоспособность …


После жесткой посадки самолета в Усинске возбудили дело
После жесткой посадки самолета в Усинске возбудили дело

После жесткой посадки самолета компании Utair в Усинске (Республика Коми) возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации …


Ржига: уровень КХЛ упал, это очевидно
Ржига: уровень КХЛ упал, это очевидно

19:18 Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига заявил, что уровень Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) снизился по непонятным ему причинам . …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты