«Массовое помешательство»: как в деле о гибели американского миллиардера Эпштейна нашли «русский след»

«Как это по-русски» — так ведущий американского телеканала MSNBC Джо Скарборо прокомментировал сообщения о возможном самоубийстве арестованного в Соединённых Штатах миллиардера Джеффри Эпштейна. Финансист, задержанный в начале июля по обвинению в торговле людьми и вовлечении в проституцию, был найден мёртвым в своей камере. Конспирологическую теорию Скарборо о «русском следе» раскритиковали американские журналисты, политологи и пользователи соцсетей.

На следующий день после предполагаемого самоубийства американского миллиардера Джеффри Эпштейна ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо усмотрел в этом деле «русский след».

A guy who had information that would have destroyed rich and powerful men’s lives ends up dead in his jail cell. How predictably…Russian. — Joe Scarborough (@JoeNBC) 10 августа 2019 г.

«Человек, владевший информацией, которая могла бы разрушить жизнь богатых и могущественных людей, найден мёртвым в тюремной камере. Как предсказуемо… по-русски», — написал в своём Twitter Скарборо.

Напомним, Джеффри Эпштейн содержался в следственном изоляторе MCC на Манхэттене, ожидая начала судебного процесса по делу о торговле людьми и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. О его смерти СМИ сообщили 10 августа. По предварительным данным, он покончил с собой.

Известный американский журналист Гленн Гринвальд, в своё время предавший огласке разоблачения бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, прокомментировал попытки связать смерть Эпштейна с Россией.

«Россия: страна, расположенная между Европой и Азией, козёл отпущения на все времена и задачи, болезнь, засевшая в мозгах у либерального истеблишмента», — написал журналист.

Russia: a country that straddles Europe and Asia, an all-purpose decades-old scapegoat for the west, a disease of the contemporary establishment liberal brain. https://t.co/77h9N55aZi — Glenn Greenwald (@ggreenwald) August 10, 2019

Он также указал на то, что сам Скарборо, комментируя сообщения о смерти Эпштейна, высмеял теории заговора об инциденте.

«Тот же самый человек, который немедленно указал на Россию и Путина в качестве объяснения смерти Эпштейна, теперь вместе с другими журналистами высмеивает авторов теорий заговора. Если вы мейнстримный американский журналист, вы можете безнаказанно распространять теории заговора», — написал он.

The same person who instantly invoked Russia & Putin as an explanation for Epstein’s death is now joining in with other journalists to mock conspiracy theorists. If you’re a mainstream US journalist, you can get away with peddling any conspiracy theory https://t.co/oPAbrXzzxthttps://t.co/siTX6rUq5h — Glenn Greenwald (@ggreenwald) August 10, 2019

Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с RT отметил, что, несмотря на невыясненные обстоятельства дела, попытки связать гибель Эпштейна с Россией выглядят довольно абсурдно.

«В июле уже сообщали, что Эпштейн якобы предпринимал попытку суицида, и, соответственно, он должен был бы быть под постоянным надзором. Вспомните, как наблюдали за осуждённой в США россиянкой Марией Бутиной. Так что обстоятельства дела действительно странные. Но попытки навесить это дело на Россию просто несерьёзны. Сложно представить, что эту сугубо американскую историю попытаются связать с Москвой. Это просто паранойя», — подчеркнул Синельников-Оришак.

Реакция соцсетей

Заявления о том, что смерть Джеффри Эпштейна каким-то образом может быть связана с Россией, вызвали резкую критику со стороны журналистов и пользователей соцсетей.

«Вполне логично. Все вокруг Эпштейна были огромными сторонниками России — Дершовиц, Векснер, Максвелл, Барри Кришер и сам Эпштейн. Только взгляните на их филантропическую деятельность. Она же просто кричит «Россия!» — иронично отметила писательница и политолог Энн Коултер.

Yes, that makes sense. Everyone around Epstein was a HUGE Russia supporter – Dershowitz, Wexner, Maxwell, Barry Krischer and Epstein himself. Just look at their philanthropies. It screams RUSSIA! https://t.co/X8v3OD4M0L — Ann Coulter (@AnnCoulter) 10 августа 2019 г.

«Неужели они всерьёз пытаются связать убийство Эпштейна с Россией? Насколько наивны люди? У Эпштейна был компромат на Клинтонов, Трампа, королевских персон и несчётное количество политиков, а «гении» с MSNBC и Джордж Такеи говорят про Россию? У меня сейчас голова лопнет. Боже», — написала другая пользовательница Twitter.

Are they seriously trying to tie the Epstein hit to Russia? How gullible are people? Epstein had dirt on the Clintons, Trump, royals, countless politicians, and the brain geniuses at MSNBC and George Takei are talking about Russia? I feel like my head’s gonna explode. Christ. https://t.co/WGRRWiiU2v — beth, cat propagandist (@bourgeoisalien) 10 августа 2019 г.

В свою очередь, американский политолог Калеб Халл обратил внимание на двойные стандарты, которых придерживаются либеральные журналисты в США.

«Те самые люди, которые хотят лишить правых платформы за распространение теорий заговора, уже обвиняют Россию в смерти Эпштейна. Невероятно», — подчеркнул Халл.

Другие пользователи Twitter обратили внимание на то, что СМИ успешно удалось заставить старшее поколение американцев поверить во «вмешательство» России в политическую жизнь США.

«Передача Morning Joe (которую на канале MSNBC ведёт Джо Скарборо. — RT) обвиняет Россию в убийстве Эпштейна, и именно поэтому я знаю, что президентскую номинацию получит Джо Байден. Мозги либералов из поколения беби-бумеров совершенно съедены червями», — написала ещё одна пользовательница Twitter.

«Уровень абсурда»

Напомним, американский финансист Джеффри Эпштейн был арестован в начале июля. Ему были предъявлены обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Это уже не первый раз, когда Эпштейна судили за такого рода преступления: в 2008 году он был приговорён к 13 месяцам тюрьмы после того, как признал себя виновным в организации занятий проституцией.

Джеффри Эпштейн на суде в 2008 году globallookpress.com © Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com

После процесса 2008 года американские СМИ растиражировали записную книжку Эпштейна, в которой содержались имена влиятельных личностей, пользовавшихся его частным самолётом — так называемой «Лолитой Экспресс».

В этих записях фигурировали экс-президент Билл Клинтон, бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон, бывший премьер Великобритании Тони Блэр, принц Эндрю и другие представители англо-американской политической и бизнес-элиты.

Знаком с финансистом был и Дональд Трамп, который, будучи нью-йоркским девелопером и телеведущим, часто посещал вечеринки Эпштейна в начале 2000-х годов.

В деле о гибели финансиста степень одержимости американских журналистов «вмешательством Москвы» достигла наивысшей точки, подчёркивают эксперты.

«Иногда случается такое массовое умопомешательство — зацикливание на одной идее и паника. Это идея фикс, которую начинают приклеивать ко всему, и начинают объяснять с её помощью практически все текущие события. Американские СМИ уже очень далеко в этом зашли, почти половина граждан США верит в то, что Россия вмешалась в их президентские выборы. Причём никто не понимает, что представляло собой это «вмешательство», — отметил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

По его словам, серьёзно относиться к подобным выпадам не стоит, хотя такие заявления однозначно оказывают негативное влияние на политику и межгосударственные отношения.

«Это типичный криминал, и связывать это событие с Россией просто абсурдно. Но именно на таком уровне абсурда работают каналы MSNBC, ABC и CNN уже два года. Они не верят результатам расследования Мюллера и продолжают продвигать истории о «руке Кремля». Это массовый психоз, связанный со СМИ, которые всё это раздули. Теперь с помощью подобных заявлений они отвлекают внимание от реальных проблем и занимаются инсинуациями», — заключил Юрий Рогулёв.

