Маткапитал предложили распространить на отцов-одиночек

13 февраля 2020     15
Маткапитал предложили распространить на отцов-одиночек

В Госдуме предложили добавить в законопроект о материнском капитале пункт о праве отца получить выплату на первого ребенка, если он его единственный усыновитель и ранее не пользовался мерами господдержки. Такие рекомендации были направлены из комитета по вопросам семьи, женщин и детей, сообщает ТАСС.

Председатель комитета Тамара Плетнева пояснила, что маткапитал для отцов-одиночек будет так же увеличен до 616,6 тысячи рублей. «В том случае, если какая-то беда в семье, а папа — единственный родитель ребенка, он имеет такие же права, потому что это и называется материнским или семейным капиталом», — пояснила замглавы комитета Ольга Окунева.

Нынешний вариант законопроекта позволяет оформить маткапитал мужчине-одиночке при появлении второго и последующих детей.

Ранее Окунева говорила, что главные цели продления материнского капитала — это повышение благосостояния семей и снижение возраста рождения первенца.

11 февраля в Госдуму были внесены поправки в соответствующий законопроект, которые предусматривают продление программы до конца октября 2026 года, а также увеличение размера выплат и введение сертификата на рождение или усыновление первого ребенка.

Источник: Лента.Ру

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