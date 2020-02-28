Матч-триллер в Лондоне, сенсация в Стамбуле и помощь «Шахтёра» России: чем запомнились ответные матчи 1/16 финала ЛЕ

Турецкий «Истанбул Башакшехир» в дополнительное время сенсационно выбил из розыгрыша Лиги Европы «Спортинг». «Арсенал» и «Олимпиакос» порадовали болельщиков ярким матчем с голом Пьера Эмерика Обамеянга через себя и победным мячом греческого коллектива в овертайме. А украинский «Шахтёр» выбил из турнира «Бенфику» и помог России в борьбе с Португалией за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Провал португальских команд и радость для украинских болельщиков

Успехи португальских клубов в текущем розыгрыше Лиги Европы не могли радовать российских болельщиков. В то время как отечественные команды дружно завершили выступление в еврокубках уже после группового этапа, конкуренты в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА оказались представлены в плей-офф ЛЕ сразу четырьмя коллективами.

Казалось, их путь в матчах на выбывание получится весьма длинным. Однако все португальские команды неожиданно вылетели из второго по значимости еврокубка уже на первой стадии плей-офф. Не удалось пробиться дальше даже действующему чемпиону страны «Бенфике».

Лиссабонцы в первой встрече уступили «Шахтёру» на выезде — 1:2 и дома намеревались взять реванш. Поначалу всё складывалось по их сценарию. После первого тайма хозяева вели с аналогичным счётом, а в начале второго забили и третий мяч.

Однако «горняки» быстро сократили отставание в счёте после подачи углового. А за 20 минут до конца герой первой игры Алан Патрик восстановил статус-кво на табло и похоронил надежды «Бенфики» на выход в 1/8 финала. Таким образом, «Шахтёр» не только впервые за четыре года пробился во второй раунд плей-офф ЛЕ, но и оказал посильную помощь России.

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Первой из португальских команд выступление в еврокубках завершила «Брага». Обидчик «Спартака» дома с минимальным счётом уступил «Рейнджерс». При этом гости в самом конце первого тайма не реализовали пенальти, но по истечении часа игры всё же забили столь важный мяч.

Следом из еврокубков вылетел «Порту». Подопечные Сержиу Консейсау на своём поле пропустили от «Байера» три мяча, а ответили на него лишь голом престижа в исполнении Муссы Мареги. Не помог хозяевам и экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш, который провёл на поле более часа, но не отметивлся результативными действиями.

Однако если неудачи этих команд ещё можно понять, то итоговое поражение «Спортинга» от «Истанбул Башакшехира» никак нельзя было предсказать, ведь в первом матче лиссабонцы дома одержали уверенную победу — 3:1.

Однако бывший коллектив Фёдора Кудряшова сдаваться не собирался и ещё в первом тайме забил два необходимых для прохода в следующую стадию мяча. В том числе отличиться удалось экс-защитнику «Ливерпуля» и «Зенита» Мартину Шкртелу.

После перерыва уже «Спортингу» удалось забить необходимый гол. В результате развязка оказалась невероятной, а главным героем в составе хозяев стал боснийский нападающий Эдин Вишча. На 91-й минуте он точным ударом перевёл встречу в овертайм, а в концовке второго добавленного тайма реализовал пенальти.

Таким образом, Португалия завершила выступление в еврокубках. Командам из этой страны удалось набрать 10,300 балла в таблицу коэффициентов УЕФА и оторваться от России на 3,900 очка. Ещё один балл преимущества португальцы получат после вычета результатов сезона-2015/16. Таким образом, обойти их в следующем году будет невероятно тяжело.

Невероятные события в Лондоне и пять мячей в Манчестере

Пожалуй, наиболее зрелищный матч игрового дня состоялся в Лондоне, где «Арсенал» принимал «Олимпиакос». Казалось, после минимальной победы на выезде «канониры» не испытают особых проблем с вице-чемпионом Греции.

Однако гости сдаваться не собирались и в начале второго тайма сравняли счёт по сумме двух встреч, воспользовавшись моментом при подаче углового. Мало того, они вполне могли забить и второй мяч, но им не хватило везения. Свои моменты были и у хозяев.

В итоге судьба противостояния решилась в дополнительное время. На 113-й минуте местных болельщиков привёл в восторг Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший невероятный гол ударом через себя.

Но и это был ещё не конец. Развязка наступила на 119-й минуте, когда гости всей командой пришли на подачу углового. Борьбу за мяч выиграли лондонцы, но соперник тут же вернул его себе. Последовал кросс в штрафную и точный удар Юссефа Эль-Араби, открывшегося на грани офсайда.

В самой последней атаке матча шанс совершить чудо был уже у «Арсенала», но Обамеянг каким-то образом не попал в створ с пары метров. Так «канониры» потерпели первое поражение в году и впервые в истории вылетели из еврокубков после гостевой победы в первом матче.

А вот «Манчестер Юнайтед», напротив, никаких проблем не испытал. После ничьей в выездной встрече с «Брюгге» манкунианцы дома разгромили коллектив из Бельгии — 5:0. Дубль оформил Фред, а перебравшийся в Англию в аренду из «Шанхай Шеньхуа» нигериец Одион Игало забил дебютный мяч в составе «МЮ».

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Двойной успех Германии и победа «Интера» при пустых трибунах

Германия и Италия пока сохраняют всех представителей во втором по значимости еврокубке. Из немецких команд помимо «Байера» дальше шагнул «Вольфсбург», не оставивший на выезде шансов шведскому «Мальмё» — 3:0.

Компанию им должен составить «Айнтрахт», который в первой встрече разгромил «Зальцбург». Ответная игра была перенесена на пятницу из-за штормового предупреждения. Скорость ветра в городе достигала 120 км/час.

Что касается итальянских коллективов, то в 1/8 финала шагнули как «Интер», так и «Рома». Причём миланцы вынуждены были принимать «Лудогорец» при пустых трибунах из-за вспышки коронавируса в стране. Это не помешало нерадзурри взять верх — 2:1, хотя чемпиону Болгарии удалось открыть счёт в середине первого тайма.

«Рома» также первой пропустила от бельгийского «Гента», но спустя несколько минут отыгралась благодаря точному удару Джастина Клюйверта, результативную передачу которому отдал Генрих Мхитарян. Этого хватило для победы по сумме двух встреч.

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Вылет «Аякса» и бесполезная победа «Эспаньола»

Испания же, как и Англия, лишилась одного представителя в Лиге Европы. Им стал сражающийся за выживание в Примере «Эспаньол». Соперник ЦСКА по групповому этапу турнира в первом матче 1/16 финала пропустил четыре безответных мяча от «Вулверхэмптона», и судьба противостояния была, в принципе, предрешена.

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Однако каталонцы напоследок хлопнули дверью и дома обыграли соперника благодаря хет-трику Хонатана Кальери. Для арендованного у уругвайского «Депортиво Мальдонандо» аргентинского форварда эти мячи стали дебютными в еврокубках. Более того, он впервые в карьере оформил хет-трик.

А вот другой коллектив из Испании «Хетафе», напротив, неожиданно выбил из борьбы «Аякс». В прошлом году амстердамцы добрались до полуфинала Лиги чемпионов, а в этом не сумели пробиться дальше первого раунда плей-офф ЛЕ.

С учётом поражения в первом матче (0:2) хозяевам требовалось забивать как можно раньше, но они пропустили уже на пятой минуте. Теперь им было необходимо уже четыре гола, но больше двух «Аякс» забить не сумел. Вылетел из розыгрыша турнира и «АЗ Алкмар», на выезде уступивший австрийскому ЛАСК — 0:2. Таким образом, Нидерланды, как и Португалия, завершили борьбу в еврокубках.

Незасчитанный гол «Клужа» и 36 ударов по воротам

Ещё одной сенсацией мог стать вылет пятикратного обладателя трофея «Севильи». Подопечные Хулена Лопетеги были очень близки к тому, чтобы уступить «Клужу» и досрочно закончить выступление в ЛЕ. Первая серия противостояния в Румынии завершилась результативной ничьей (1:1), которая давала минимальное преимущество испанскому коллективу.

Однако на «Рамон Санчес Писхуан» гости и не думали отсиживаться в обороне. В результате на двоих соперники нанесли 36 ударов по воротам. Развязка же наступила за минуту до конца основного времени, когда Констанин Пэун-Александру всё-таки распечатал владения хозяев.

Однако судьи после просмотра повторов и длительного совещания гол отменили, постановив, что полузащитник подыграл себе рукой. Вдобавок вторую жёлтую карточку получил футболист гостей Михай Бордеяну.

Неожиданная развязка в Глазго

Ещё более невероятной оказалась концовка матча между «Селтиком» и «Копенгагеном». За шесть минут команды успели трижды поразить ворота друг друга. Сначала хозяева сравняли счёт с пенальти и восстановили статус-кво по сумме двух встреч. Казалось, соперникам не избежать дополнительного времени.

Но собравшихся на «Селтик Парк» болельщиков ждал неприятный сюрприз. Едва ли не в первой атаке после гола француза гости вновь вышли вперёд, а спустя всего пару минут поставили точку — 3:1. Так Шотландия упустила шанс провести два клуба в 1/8 финала ЛЕ. Впрочем, успех «Рейнджерс» практически гарантированно позволит стране выставить две команды в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22.

Источник: Россия Сегодня