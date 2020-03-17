Матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён из-за коронавируса

11:57

Перенесённый матч 1/4 финала Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» не состоится 18 марта из-за ситуации с распространением коронавируса.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что пока не известно, когда будет принято решение о новой дате проведения игры.

Матч «Шинник» — «Урал» должен был состояться 4 марта, но был перенесён из-за состояния газона на стадионе в Ярославле. Игра должна была пройти 18 марта на подмосковном стадионе «Арена Химки».

Ранее сообщалось, что Минспорт отменил все международные спортивные мероприятия в России.

Источник: Россия Сегодня