Матыцин выразил надежду на удачное выступление сборной России по футболу на Евро-2020

18:29

Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что сборная России по футболу сможет порадовать своих болельщиков на чемпионате Европы-2020.

РИА Новости

«Министерство спорта активно участвует в реализации программ развития футбола на территории России в рамках нашей компетенции, в организации крупных международных проектов, в том числе и по подготовке сборной команды страны. Надеюсь, что она порадует всех любителей футбола на чемпионате Европы-2020. Мы заинтересованы в том, чтобы государственная политика и деятельность общественных организаций в лице федераций всегда была скоординирована», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Чемпионат Европы-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии и Бельгии.

Ранее Черчесов объяснил, почему сборная России сыграет со Швецией и Молдавией в контрольных матчах.

Источник: Россия Сегодня