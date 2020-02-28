Матыцин рассказал, каких шагов ждёт от нового президента ВФЛА

20:45

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что новый президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко должен первым делом выстроить конструктивный диалог с World Athletics

© Владимир Песня РИА Новости

«Главное, что было достигнуто, — президент законно выбран. Надеюсь, что в самое ближайшее время он официально обратится в Международную федерацию лёгкой атлетики и до того, как будет проведён её совет, будут сделаны шаги, которые позволят выстраивать конструктивный диалог, обеспечат максимально быстрое восстановление наших спортсменов как участников международных стартов и продемонстрируют, что Россия готова участвовать и в Олимпийских играх», — заявил Матыцин RT.

Евгений Юрченко был избран главой ВФЛА 28 февраля. предыдущий президент организации Дмитрий Шляхтин ушёл в отставку в связи со скандалом по допинговому делу легкоалета Данила Лысенко.

Ранее новый глава ВФЛА рассказал о своих первоочередных задачах.

Источник: Россия Сегодня